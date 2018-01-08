Kazada ölüme neden olan Yeni Orduspor Başkanı gözaltına alındı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 2\'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor Kulübü\'nün Başkanı Faruk Zavalsız, aracıyla 75 yaşındaki Selime Çelikkol\'a çarparak ölümüne neden oldu. Başkan Zavalsız, kaza nedeniyle gözaltına alındı.

Kaza dün Ordu\'nun Altınordu İlçesi Çakalçıkmaz mevkiide Altınordu-Ulubey karayolunda meydana geldi. TFF 3\'üncü Lig 2\'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor Başkanı Faruk Zavalsız\'ın kullandığı 33 CYK 33 plakalı otomobil, Altınordu-Ulubey yolunda seyir halindeyken yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan Selime Çelikkol\'a çarptı. Kazada Çelikkol hayatını kaybederken, Zavalsız gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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