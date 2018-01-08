T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada ölüme neden olan Yeni Orduspor Başkanı gözaltına alındı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor Kulübü'nün Başkanı Faruk Zavalsız, aracıyla 75 yaşındaki Selime Çelikkol'a çarparak ölümüne neden oldu

08 Ocak 2018 18:05

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 2\'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor Kulübü\'nün Başkanı Faruk Zavalsız, aracıyla 75 yaşındaki Selime Çelikkol\'a çarparak ölümüne neden oldu. Başkan Zavalsız, kaza nedeniyle  gözaltına alındı.
Kaza dün Ordu\'nun Altınordu İlçesi Çakalçıkmaz mevkiide Altınordu-Ulubey karayolunda  meydana geldi. TFF 3\'üncü Lig 2\'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor Başkanı Faruk Zavalsız\'ın kullandığı 33 CYK 33 plakalı otomobil, Altınordu-Ulubey yolunda seyir halindeyken yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan Selime Çelikkol\'a çarptı. Kazada Çelikkol hayatını kaybederken, Zavalsız gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHA TFFLigYeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk ZavalsızSelimeBaşkan ZavalsızKazaOrdu AltınorduAltınorduUlubeyTFFYeni Orduspor Başkanı Faruk ZavalsızCYKKazadaZavalsızPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24