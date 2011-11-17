-Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi ERZURUM (A.A) - 17.11.2011 - Erzurum'un Çat ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Gözkara idaresindeki 12 AS 003 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Çat karayolu üzerindeki Kirişli köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildiği bildirildi. Kazada sürücü Gözkara (40) ile otobüste bulunan yolculardan Mustafa Kaynak (31), Enes Aytunç (23) ve üzerinde kimlik bulunmayan bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulans ve çevreden geçen vatandaşların yardımıyla Erzurum'daki Palandöken Devlet Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.