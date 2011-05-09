-KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ İZMİR (A.A) - 08.05.2011 - İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren 2 kişinin, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri Pakize Ecem Korkmaz ile Alper Pekgürler olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Seferihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazada ölen iki kişinin kimliklerini arkadaşlarının teşhisiyle tespit etti. -KADINLAR LİGİ'NDE FORMA GİYİYORDU- Ölenlerin DEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Pakize Ecem Kokmaz (22) ile DEÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Güverte Bölümü öğrencisi Alper Pekgürler oldukları bildirildi. Futbolcu olan Pakize Ecem Korkmaz'ın, Ocak ayında Konak Belediyesi bayan futbol takımından Yalıspor'a transfer olduğu öğrenildi. Otobüste ağırlıklı olarak BESYO öğrencilerinin olduğu, ayrıca DEÜ personeli ve aileleri, diğer bölümlerden öğrencilerin de bulunduğu belirtildi. Otobüste yer alanların, DEÜ'nün Ürkmez'deki kampında düzenlenen bahar şenlikleri kapanışı ve Rektörlük Kupası Ödül Töreni etkinliğinden döndükleri bildirildi. Kaza yapan otobüsün sürücüsünün Ersan K. (28) olduğu ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Doğanbey-Seferihisar karayolu Ömür beldesi mevkisinde 35 S 01226 plakalı otobüs şarampole yuvarlanmış, bu sırada otobüsün camından fırlayarak altında kalan 2 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. DEÜ Hastanesi yetkilileri, kazada 1'i ağır toplam 51 kişinin yaralandığını, Seferihisar ve İzmir'deki hastanelerde tedavi altına alındıklarını kaydetmişti.