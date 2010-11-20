-KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU BOZÜYÜK (A.A) - 19.11.2010 - Bursa'daki bir düğünden Eskişehir'e dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin, Bilecik'in Bozüyük ilçesi yakınlarında cip ile çarpışması sonucu ölenlerin ve yaralananların isimleri belirlendi. Daha önce hayatını kaybettiği bildirilen Süheda Selçuk (1), sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Kazada, Selçuk Demir (34), Aslı Selçuk (17), Yüksel Başaran ve Hatice Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Erdoğan Alişan ile Serpil Altınırmak, Evren Selçuk ve Süheda Selçuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Evren Selçuk ve Süheda Selçuk, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.