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Kazada ölenler defnedildi

Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Sultanhisar'da toprağa verildi

24 Ekim 2017 00:21

Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'IN Sultanhisar ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Sultanhisar\'da toprağa verildi.
Malgaç Mustafa Mahallesi\'ndeki Ovacık Yaylası yakınlarında, dün otomobille yaklaşık 80 metrelik yamaçtan düşüp olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Durmuş Karatekin ile kestane işçileri Şengül Özbay ve Şennur Şan bugün toprağa verildi. Özbay ve Şan Çarşı Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Sultanhisar Mezarlığı\'na, sürücü Karatekin ise kırsal Malgaç Mustafa Mahallesi\'ndeki camiide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla köy mezarlığına defnedildi. 

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