Kazada ölenin kimliği 3 ay sonra belirlendi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de trafik kazasında yaşamını yitiren ve kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından 15 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığında toprağa verilen kişinin, Hatay\'ın Erzin ilçesinde oturan Alzheimer hastası, 52 yaşındaki Aziz Kurdaş olduğu belirlendi.

Osmaniye\'de, geçen 11 Eylül\'de Vatan Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, Ferit S.T., yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araçla bir kişiye çarptı. Kazada, üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kişi öldü. Ölen kişinin kimliği belirlenemeyince, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze burada 15 gün bekletildikten sonra, sahip çıkan olmadığı için kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Diğer taraftan, aynı dönemde Hatay\'ın Erzin ilçesinde oturan Alzheimer hastası Aziz Kurdaş evinden ayrılıp bir daha dönmedi. Ağabeyini aramak için Antalya\'dan Hatay\'a dönen Salih Kurdaş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurdu. Salih Kurdaş, çevre il ve ilçelere de Aziz Kurdaş\'ın fotoğraflarını asarak ağabeyini aramaya başladı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan Salih Kurdaş, son olarak Osmaniye\'de yerel gazeteye ağabeyinin fotoğrafını vererek kayıp haberi yaptırdı. Haberin ardından gelen telefonla yapılan araştırma sonucu, kimsesizler mezarlığında toprağa verilen kişinin Aziz Kurdaş olduğu ortaya çıktı. Aziz Kurdaş, işlemlerin ardından kimsesizler mezarlığından çıkartılıp, Erzin\'de toprağa verilecek.

Haberi okuyan bir kişinin kendisini telefonla araması sonucu ağabeyinin Osmaniye\'de trafik kazasında öldüğünün belirlendiğini söyleyen Salih Kurdaş, \"Bu tür kayıplarda, emniyetimizin biraz daha duyarlı ve hassas olmasını istiyorum. İnsanların mağdur olmasını istemiyorum\" dedi.



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