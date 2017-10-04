Kazada ölen Zeynep, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 6\'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci\'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Seçkin Ç., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi\'nde meydana geldi. İlkadım İlçesi Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu\'nda eğitim gören 6\'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kahveci, okul çıkışı eve gitmek için minübüse bindi. Kirazlık Mahallesi\'nde minibüsten inip anayol kenarına gelen Zeynep, yolun karşısında bekleyen annesini gördü. Karşıya geçmek için yola çıkan Zeynep\'e Ordu istikametinden Samsun yönüne giden Seçkin Ç.\'nin kullandığı 39 ES 239 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ağır yaralanan Zeynep Nazlı Kahveci, kaldırıldığı özel hastanede doktorların yaptığ tüm müdanaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazaya neden olan araç sürücüsü bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontro altında tutulmak kaydıyla serbest barıkaldı.

Zeynep Nazlı Kahveci\'nin cenazesi bugün Sümeyye Hatun Camii\'ne getirildi. Esnaf olan babası Arif Kahveci, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze, kılınan öğle namazının ardından İlkadım İlçesi\'ndeki Kıranköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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