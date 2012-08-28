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Kazada ölen yolcuların önünde dans etti

Rusya’nın Nizhny Novgorod bölgesindeki bir otoyolda iki araç çarpıştı.

28 Ağustos 2012 21:40

Rusya’da meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan diğer araçtan burnu bile kanamadan kurtulan yolcular yolun kenarında bira içmeye başladı, içlerinden biri cesetlerin önünde dans etti.

Takla atan otomobilin içindeki iki kişi hayata gözlerini yumarken diğer araçtakiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kurtulanlar diğer otomobildeki yolcuların cesetleri kaldırılmadan kaldırımda bira içmeye başladı. İçlerinden biri kameraların önünde dans etti. Görüntüler ülkede tepkiyle karşılandı.

Kimliği açıklanmayan ve alkollü olduğu belirtilen kadın kaza yerine gelen kameraları görünce dans figürleri sergilemeye başladı.

3 arkadaşı kaldırımda bira içerken kameramana “Sizin için nasıl poz vereyim?” şeklinde bir soru yönelten kadın eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sunucu Artem Filippov konuyla ilgili olarak İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Polis memurları kibar olmak için ellerinden geleni yapıyor. Fakat içleri öfkeyle dolu. Dans eden kadına iyi bir ders vermek istiyorlar.”

Polis alkollü sürücünün tutuklandığını bildirdi.

 

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