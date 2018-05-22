Kazada ölen uzman çavuşun eşi, cenazeye gelinlikle katıldı

Ali ÇEVİKBAŞ, (DHA) - ISPARTA\'dan izin dönüşü, görev yeri Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesi girişinde otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya (27), memleketi Isparta\'nın Eğirdir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelinlikle katılan eşi Durana Kaya, mezara kapanıp, feryat etti.

Isparta\'dan izin dönüşü, görev yeri Suruç\'a giden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya\'nın kullandığı otomobil, dün sabah ilçe girişinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki Kaya, yaşamını yitirdi. Kaya\'nın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Isparta\'ya gönderildi.

Mehmet Kaya için Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti düzenlenen askeri törene Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaya\'nın eşi Durana Kaya ise cenaze törenine gelinlikle katıldı. Törenin ardından eşinin mezarına kapanan Durana Kaya\'nın feryatları yürek yaktı.

Mehmet ile Durana Kaya\'nın, geçen yılın Haziran ayında nikahlandığı, Ramazan Bayramı sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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