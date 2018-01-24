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Kazada ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan ÇELİK/Kasım NARCI/HASSA, (HATAY), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesi Güzelce Karakolu yakınlarında  geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Metehan Kaya (26), memleketi Hassa'nın Akbez ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından

24 Ocak 2018 17:51

Ramazan ÇELİK/Kasım NARCI/HASSA, (HATAY), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesi Güzelce Karakolu yakınlarında  geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Metehan Kaya (26), memleketi Hassa\'nın Akbez ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
Hassa Devlet Hastanesi morgundan alınan Uzman Çavuş Metehan Kaya\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Akbez Mahallesi\'ndeki Merkez Camii\'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya\'nın tabutu askeri manga tarafından omuzlara alınıp cenaze nakil aracına taşındı. Kaya\'nın cenazesi Akbez\'deki aile mezarlığında toprağa verildi. Kaya\'nın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada aynı kazada yaralanan Metehan Kaya\'nın annesinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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