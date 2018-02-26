Kazada ölen Umut öğretmenin adı okulunda yaşayacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 2 yıl önce trafik kazasında ölen Türkçe öğretmeni Umut Erdoğan\'ın adı, eğitim verdiği okulun konferans salonuna verildi.

Konyaaltı\'ndaki Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden Umut Erdoğan, 25 Temmuz 2016 tarihinde Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Dr. Cahit Ünver İlk/Ortaokulu müdür, idareci ve öğretmenleri, hayat dolu meslektaşları Umut Erdoğan\'ı unutmadı. Dr. Cahit Ünver İlk/Ortaokulu\'nda bulunan eski toplantı salonu yeniden düzenlenerek konferans salonuna dönüştürüldü. Kamu kurumları, arkadaşları ve hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen konferans salonuna Umut Erdoğan\'ın adı verildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Umut Erdoğan Konferans Salonu\'nun açılışı, törenle yapıldı. Anlamlı törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammed Özdemirci, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, ilçe şube müdürleri Cemil Akkaya ve Ömer Güllü, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslektaşları, Umut Erdoğan\'ın annesi Yüksel ve babası Veli Erdoğan ile öğrencileri katıldı.

EĞİTİMCİYE VERİLEN ÖNEM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından başlayan törende konuşan Okul Müdürü Nail Tekel, “Eğitime ve eğitimciye verilen önemi gösterme adına sevilen ve kuruma emek vermiş olan Umut Erdoğan adına bu konferans salonunu açmaktan onur duyuyoruz. Umut öğretmenimizin adı bu okulda yaşayacak. Bu salonun yapımında emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Okulumuzun eğitim ve öğretim alanında başarılarının sosyal ve sportif alanlarda da devam etmesi için bu salonun büyük katkısı olacağını düşünüyorum\" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ise “Bu güzide mekanın yapımında emeği geçen başta okul müdürüme ve katkı gösteren kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Umut öğretmenimizin adının böylesi güzel bir mekana verilmiş olması bizleri de mutlu etmiştir. Bu salon, hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin geleceğe dönük başarılı işler yapması için vesile olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum\" diye konuştu.

BABASINDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Umut Erdoğan\'ın babası Veli Erdoğan da törende yaptığı duygusal konuşmada, “Umudumuz olsun diye oğlumun adını Umut koymuştum. Ama 34 yaşına kadar yaşatabildik. Okulumuzun bu salonunda yeni Umutlar yetişmesini diliyorum. Bu salona oğlumun adının verilmesi bizleri çok onurlandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

UMUT ÖĞRETMEN İÇİN SÖYLEDİLER

Konuşmaların ardından konferans salonunun yapımında emeği geçen Umut Erdoğan\'ın dostları Fatih Çevik ile Serkan Karademir\'e teşekkür plaketleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammed Özdemirci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar tarafından verildi. Törende kendisi de türkü aşığı olan Umut Erdoğan\'ın öğretmen arkadaşları mini bir konser verdi. Okul Müdürü Nail Tekel de Aşık Veysel\'in \'Uzun İnce Bir Yoldayım\' türküsünü bağlama eşliğinde seslendirerek törene renk kattı. Duygusal törenin ardından veliler, törene katılanlara ikramda bulundu.



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