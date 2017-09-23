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Kazada ölen Uğurcan'ın ailesinden 5.5 yıl hapis cezasına tepki

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca İlçesi'nde, yemek servisi yaparken bir otomobilin motosikletine çarpması sonucu yaralanan ve 8 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki Uğurcan Kayı'nın ölümüne neden olmakla suçlanan alko

23 Eylül 2017 13:03

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, yemek servisi yaparken bir otomobilin motosikletine çarpması sonucu yaralanan ve 8 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki Uğurcan Kayı\'nın ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü Avukat Bora A., 5 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum oldu. Karara tepki gösteren ölen gencin ailesi, istinaf mahkemesine itirazda bulundu.
Buca\'daki bir restoranda çalışan kurye Uğurcan Kayı, 16 Ocak 2016 tarihinde, verilen yemek siparişini yerine ulaştırdıktan sonra Erdem Caddesi üzerinden işyerine dönüşe geçti. Saat 03.15 sıralarında, o zaman stajyer olan, sonrasında avukatlık ruhsatını alan Bora A., iddiaya göre kullandığı 17 AC 090 plakalı otomobille sokak arasından hızla çıkıp, cadde üzerinde giden Uğurcan Kayı\'nın kullandığı motosiklete çarptı. 0.71 promil alkollü olan Bora A., kontrolünü yitirdiği otomobille sokak arasına girip, park halindeki başka bir araca çarpıp durabildi.
Uğurcan Kayı\'yı ölüme götüren kazanın, farklı işyerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde Bora A.\'nın otomobiliyle hızla sokak içinden çıkması, ardından Uğurcan\'ın kullandığı motosiklete çarpıp onu metrelerce ileri fırlatma anları da yer aldı. Uğurcan Kayı, ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Uğurcan Kayı, doktorlar, annesi Rabia Kayı, babası Nurettin Kayı ve kardeşlerinin tüm çabalarına karşın 8 ay sonra yaşamını yitirdi.
Kazadan sonra yaralandığı gerekçesiyle gittiği hastaneden izinsiz ayrılan ve 2 saat sonra yakalanan sürücü Bora A., yapılan kontrolde 0.71 promil alkollü çıktı. Tutuksuz yargılanan Bora A. hakkında, \'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan dava açıldı. İzmir 18\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılamada hakim, ailenin ve avukatları Gizem Aral\'ın itirazlarını değerlendirerek görevsizlik kararı verdi. Kazanın bilinçli taksirle olmadığı kanaatine varıldığını, sürücünün \'olası kast\' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Ancak, ağır ceza mahkemesi görevsizlik kararı verdi, kazanın bilinçli taksirle olduğuna kanaat getirip, dosyayı ilk mahkemeye iade etti. 18\'inci Asliye ceza Mahkemesi de sürücü Bora A.\'ya 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
Karara teepki gösteren aile, istinaf mahkemesine itirazda bulundu, çocuklarının ölümüne neden olan kişinin daha ağır ceza almasını istedi.

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