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Kazada ölen Trabzonspor eski yöneticisinin oğlu toprağa verildi

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gün önce otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor eski Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Köksal Sadıkları'ın oğlu Alpaslan Sefa Sadıklar'ın (21)

04 Aralık 2017 18:56

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gün önce otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor eski Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Köksal Sadıkları\'ın oğlu Alpaslan Sefa Sadıklar\'ın (21) cenazesi, toprağa verildi. Köksal Sadıklar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 
Çağlayan Merkez Camii\'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazı öncesi baba Köksal Sadıklar ve  oğlu İbrahim Sadıklar taziyeleri kabul etti. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulubü eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulubü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. 
Aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı cenazede baba Köksal Sadıklar oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Alpaslan Sefa Sadıklar\'ın cenazesi Çağlayan Beldesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 
Kaza, 2 gün önce Çamlıhemşin-Ayder Karayolu üzerinde meydana geldi. Selim Can Aydın\'ın kullandığı 06 GD 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Selim Can ile 2 arkadaşı yaralandı, Alparslan Sefa Sadıklar ise hayatını kaybetti. 

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