Kazada ölen Mehmet, futbol tutkusu nedeniyle okul kaydını dondurmuş

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR altyapısından yetişip, Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Demirspor\'da top koşturan ve üniversite kaydı için Tokat\'a giderken Sivas\'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Mehmet Dutar (20) ve emekli işçi babası Veli Dutar (44), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada kardeşini ve babasını kaybeden Harun Dutar, \"Mehmet futbol tutkusu yüzünden Tokat\'taki kaydını geçen yıl dondurdu. Bu yıl Kayseri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'na yatay geçiş yapmak, Kayseri\'de futbol yaşantısını sürdürmek istiyordu\" dedi.

Ölümüyle spor camiasını yasa boğan genç futbolcu Mehmet Dutar ve babası Veli Dutar için Kayseri\'nin Hunat Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine spor camiasının önde gelen isimleri, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, Mehmet Dutar\'ın Kayserispor ve Demirspor\'da birlikte top koşturduğu takım arkadaşları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Mehmet Dutar ve babası Veli Dutar\'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

\'FUTBOL TUTKUSU YÜZÜNDEN KAYDINI DONDURDU\'

Feci kazada kardeşini ve babasını kaybeden Harun Dutar, Mehmet\'in futbolu çok sevdiğini, bu nedenle geçen yıl okul kaydını dondurduğunu söyledi. Harun Dutar, \"Mehmet futbolu çok seviyordu. Kayserispor altyapısından, Kayseri Süper Amatör takımlarından Demirspor\'a orta saha oyuncusu olarak geçen sezon transfer olmuştu. Futbol tutkusu yüzünden Tokat Turhal Meslek Yüksekokulu\'ndaki kaydını geçen yıl dondurdu. Bu yıl da kayıt tazeleyip, Kayseri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'na yatay geçiş yapmak, Kayseri\'de futbol yaşantısını sürdürmek istiyordu. Ancak feci bir kaza hem onu hem babamı aramızdan aldı\'\' dedi.

TOPLANTIDA GENÇ FUTBOLCU İÇİN DUA OKUNDU

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı da genç futbolcu Mehmet Dutar\'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Başkan Musa Soykarcı, Mehmet Dutar\'ı amatör spor kulüpleri temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda dua ile andıklarını belirterek, \"Geçen yıl amatör kümede oynayan Mehmet kardeşimiz Tokat\'ta üniversite kazanmış. Babası ile kaydını yaptırmaya giderken trafik kazasında rahmetli olmuş. Acımız çok büyük. Ben kederli ailesine rahmet diliyorum. Spor camiamızın başı sağ olsun. Mehmet kardeşimiz kazadan önce sabah 05.58\'de bir mesaj paylaşmış, \'Yeni bir şehir, yeni bir hayat, yeni bir yolculuk başlasın\' demiş. Hiçbirimize şuradan çıktıktan sonra ne olacağı belli değil. Birbirimizi sayalım, sevelim, Kayseri amatörümüzü birlikte yaşatalım\" diye konuştu.

SAKATLIĞININ GEÇMESİNİ BEKLİYORDU

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Mehmet Dutar\'ın geçen yıl antrenörlüğünü de yapan Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk ise \"Mehmet bize geçen dönem devre arasında gelmişti. Sakattı, epey oynayamamıştı. Bu sezon oynayacakken üniversiteyi kazandı ve giderken maalesef trafik kazasında hayatını kaybetti. Çok uysal ve temiz bir çocuktu. Allah rahmet eylesin\" dedi.

OKUL KAYDINI YAPTIRMAYA GİDİYORDU

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Amatör futbolcu Mehmet Dutar, üniversite kaydını yaptırmak üzere babası Veli Dutar ile birlikte otomobille yola çıktı. Veli Dutar yönetimindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil Sivas\'ta kavşakta, Mehmet A. yönetimindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, Mehmet Dutar ve babası Veli Dutar yaşamını yitirdi.



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