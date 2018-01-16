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Kazada ölen mali işler müdürü için çalıştığı belediye önünde tören

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Esin Özkaya (57) için mali işler müdürü olarak görev yaptığı Kuyuc

16 Ocak 2018 20:59

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Esin Özkaya (57) için mali işler müdürü olarak görev yaptığı Kuyucak Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Kuyucak Belediyesi Mali İşler Müdürü Esin Özkaya\'ya, dün saat 17.30 sıralarında, bazı işlemler için gittiği banka şubesinden dönüşte, İnönü Caddesi\'nde yolun karşıına geçmek isterken, Mustafa Coşkun\'un (20) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Özkaya, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde doktoların müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Annesi ile birlikte yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen Özkaya için görev yaptığı Kuyucak Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Özkaya\'nın çalışma arkadaşları ve yakınları katıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Metin Ertürk, acılarının büyük olduğunu belirtip, \"Uzun zamandan bu yana belediyemizde mali işler müdürü olarak fedakarca çalışan bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Büyük bir değerimizi kaybettik. Esin Özkaya, en iyi çalışanlarımızdan biriydi\" dedi.
Törende bazı belediye çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Özkaya\'nın cenazesi toprağa verilmek üzere, doğup büyüdüğü yer olan Kuyucak\'ın Başaran Mahallesi\'ne gönderildi.
Öte yandan, Özkaya çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Mustafa Coşkun, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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