Kazada ölen hâkimin eşinden yürek yakan sözler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, geçen nisan ayında, kamyonuyla çarptığı otomobilin sürücüsü \'hâkim Ali Cırık\'ın ölümüne, eşi ve oğlunun yaralanmasına neden olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Azat Koçak\'ın yargılanmasına başlandı. Ölen hâkim Ali Cırık\'ın eşi Hürriyet Cırık, \"Çocukların sana \'baba\' dediğinde unutma bizi; 2 çocuğumu yetim bıraktın\" dedi.

Kaza, Manisa- İzmir Karayolu Bornova girişinde geçen 22 Nisan\'da öğle saatlerinde meydana geldi. Manisa\'dan İzmir yönüne giden ve iddiaya göre freni boşalan Azat Koçak\'ın kullandığı kamyon, aynı yöne giden 50 yaşındaki Ali Cırık yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi\'nde görevli hâkim Ali Cırık hayatını kaybetti. Yaralanan eşi 48 yaşındaki Hürriyet Cırık ile oğlu 10 yaşındaki Tuna Cırık, AKS 110 ekipleri tarafından otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı anne- oğul, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon sürücüsü Koçak, tutuklandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Azat Koçak, sanık avukatı Kamil Burak Bozdemir, kazada hayatını kaybeden hâkim Ali Cırık\'ın eşi Hürriyet Cırık ve avukatı Kadir Soner Kılınç katıldı. Sanık Azat Koçak, \'Taksirle adam öldürmek ve yaralamak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadaki savunmasında, kamyonun fren aksamındaki sorunu patronuna ilettiğini, ancak kendisine \'İdare et\' dediğini öne sürdü. Kaza günü patlak olan lastiğin dingilini kaldırdığını ve patronunun talimatıyla yola o şekilde devam ettiğini söyleyen Koçak, kamyondaki teknik aksaklıkların kendisiyle alakalı olmadığını ifade etti. Sanık Koçak, kazaya neden olan tüm aksaklıkların sorumluluğunun patronuna ait olduğunu söyledi.

\'SEN KENDİNİ KURTARMAK İÇİN MELEK GİBİ EŞİMİ ÖLDÜRDÜN\'

Kazadan yaralı kurtulan hâkim Ali Cırık\'ın eşi Hürriyet Cırık ise \"Kırmızıda duruyorduk. Yeşil yanınca hareket ettik. Önümüzde dolmuş vardı. Daha sonra kamyon geldi, arkadan bize vurdu. Kamyonunun kaçış alanı vardı. Kamyon şoförü kendini kurtarmak için bize çarptı. Eşim Ali Cırık öldü\" dedi. Daha sonra gözyaşlarını tutamayan acılı eş Cırık, sanık Azat Koçak\'a dönüp, \"Sen melek gibi bir eşten ettin beni. Çevremizdeki herkes bu kazayı duyunca \'Ali Cırık\'ın yerine, keşke ben ölseydim\' dedi. Sen benim canımı aldın. Çocukların sana \'baba\' dediğinde unutma bizi; 2 çocuğumu yetim bıraktın. Sen kendini kurtarmak için melek gibi eşimi öldürdün\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verip, davayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



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