Kazada ölen genç futbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde trafik kazasında yaşamını yitiren TFF 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor\'un U-17 takımı oyuncusu 16 yaşındaki Harun Ezer\'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli Birlikspor\'un U-17 takımının orta saha oyuncusu Harun Ezer, dün antrenmandan sonra eve dönerken Gebze\'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bugün Gebze Köşklüçeşme Mahallesi\'ndeki Hatipdüzü Camii\'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, kulüp yöneticileri ve oyuncuları, okul arkadaşları, spor camiası, Ezer ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından genç futbolcu son yolculuğuna uğurlanırken, gözyaşları sel oldu.

Kargo firmasında çalışan İsmet Ezer ile eşi Ayşe Ezer büyük üzüntü yaşadı. Ayşe Ezer 3 çocuğundan en büyüğü olan Harun Ezer\'in cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi olan, Darıca Gençlerbirliği\'nde futbol yaşamına başlayan Harun Ezer, ardından Kartalspor forması giydikten sonra geçen sezon Kocaeli Birlikspor\'a transfer olmuştu.



FOTOĞRAFLI