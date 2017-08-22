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Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce baba olmuştu

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)-  MANİSA Süper Amatör Küme takımlarından Yunusemre Belediyespor'un futbolcusu 25 yaşındaki Samet Algu'nun Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmesi, yakınları, arkadaşları ve spor camiasını üzdü

22 Ağustos 2017 17:56

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)-  MANİSA Süper Amatör Küme takımlarından Yunusemre Belediyespor\'un futbolcusu 25 yaşındaki Samet Algu\'nun Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmesi, yakınları, arkadaşları ve spor camiasını üzdü.
Kaza, dün gece Afyonkarahisar- İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında meydana geldi. Manisa Yunus Emre Belediyespor futbolcusu Samet Algu yönedimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 23 yaşındaki Ahmet Akbaş yönetimindeki 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Samet Algu ve Ahmet Akbaş ile Algu\'nun aracındaki takım masörü 26 yaşındaki Sadık Çalış ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Samet Alpu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Yunusemre Belediyespor\'un sevilen ve başarılı oyuncularından olan Samet Algu\'nun ölümü,  yakınları, arkadaşları ve kentteki spor camiasını üzdü. Genç futbolcu geçen yıl Merve Algu ile evlenmiş, 2 ay önce de baba olmuştu. Esile isminde bir kızı bulunan genç  futbolcunun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Şeyh Fenari Camii\'nden kaldırılacak.

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