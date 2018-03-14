Kazada ölen çift toprağa verildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Nurettin Atmaca (72) ile eşi Gülden Atmaca\'nın (70) cenazeleri, Bursa\'da toprağa verildi. Atmaca çiftinin İstanbul\'da yaşamlarını yitiren bir akrabalarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.

Kaza, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu\'nun Bursa yönünde, Orhangazi yakınlarındaki Kılıç Kavşağı\'nda dün meydana geldi. 16 K 0301 plakalı otomobili ile otobana ters giren Nurettin Atmaca\'nın kullandığı otomobil, 34 KR 8707 plakalı otomobile çarptı. Nurettin Atmaca ile eşi Gülten Atmaca\'nın yanarak öldüğü kazada 3 kişi de yaralandı.

Cenazeleri bugün yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alınan Atmaca çifti, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi\'nde toprağa verildi. Atmaca çiftinin İstanbul\'daki bir akrabalarının cenaze törenine giderken, otobanda ters şeride girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başladı.