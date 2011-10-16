-Kazada ölen CHP'li başkan toprağa verildi SİVAS (A.A) - 16.10.2011 - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Nesrin Oltulu Karababa'nın cenazesi, toprağa verildi. Kazanın ardından kaldırıldığı Yozgat Devlet Hastanesi'nden helikopterle Sivas'a getirilen ve tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Nesrin Oltulu Karababa'nın (54) cenazesi, CHP Sivas İl Teşkilatı binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Karababa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Vali Vekili Veysel Çiftçi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Belediye Başkan Vekili Orhan Demkirok, AK Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, CHP İl Başkanı Cahit Korkut, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Bu arada cenaze namazında bazı kadınların da saf tuttukları görüldü. Ankara-Sivas karayolunun Yozgat il girişindeki kavşakta, 5 Ekim'de Ali Osman Şimşek yönetimindeki 58 TF 516 yolcu otobüsünün karıştığı kazada, Karababa'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi yaralanmıştı. Nesrin Oltulu Karababa, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.