Kazada ölen astsubay Iğdır’da toprağa verildi

Eskişehir’de otobüsün çarpması sonucu yaşamını kaybeden 25 yaşındaki astsubay İsmail Taş, doğum yeri Iğdır’da gözyaşları arasında toprağa verildi.



Eskişehir- Ankara karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 4 Eylül günü saat 19.00 sıralarında Ahmet Özen yönetimindeki 16 KN 408 plakalı yolcu otobüsü, önünde bulunan İsmail Taş yönetimindeki 26 DU 640 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmail Taş, çağrılan 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda öldü.



Eskişehir’deki 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay İsmail Taş’ın cenazesi Iğdır’ın Küllük köyüne getirildi. Cenaze namazına Vali Saffet Karahisarlı, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Ernail Keleş, 5'incit Alay Komutanı Kurmay Albay Hasan Nevzat Taşdeler ile birlikte İsmail Taş’ın akrabaları Malatya 2'nci İstihbarat Başkanı Kıdemli Kurmay Albay Kahraman Güneş, emekli Kurmay Albay Cengiz Taş, emekli astsubay Mustafa Taş ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Kadınların da saf tutuğu cenaze namazının ardından İsmail Taş’ın cenazesi, Küllük Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Törene katılanlar, anne Hediye ve baba Göksel Taş’a başsağlığı dileğinde bulundular. Garnizon Komutanı Albay Keleş, “Acımız büyük, taktiri ilahi demekten ve dua etmekten başka yapacağımız bir şey yoktur. Acınızı paylaşıyorum Allah rahmet etsin son acınız olsun” dedi.





