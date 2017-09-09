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Kazada ölen anne, 2 oğulu ve kardeşi toprağa verildi

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA) - ESKİŞEHİR'de lastiği patlayan minibüste yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi

09 Eylül 2017 21:34

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de lastiği patlayan minibüste yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi. bugün memleketleri Muş\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Eskişehir-Ankara karayolunun 55’inci kilometresinde dün meydana gelen kazada 22 yaşındaki Serdar  Demir  yönetimindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu fabrika duvarına çarptı. Kazada, minibüste bulunan 37 yaşındaki Netice Karaboğa ile oğlu 9 yaşındaki Muhammet Karaboğa olay yerinde, 13 yaşındaki diğer oğlu Bedirhan Karaboğa ile sürücü olan kardeşi Serdar Demir de kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazada minibüste bulunan aynı aileden 6 kişi di yaralandı ve hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza kurbanlarının cenazeleri bugün Muş\'a getirildi. Anne Netice Karaboğa 2 oğlu ve kardeşi  merkeze bağlı Çöğürlü köyünde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bayram öncesi akrabalarının Muş\'a geldiğini anlatan Halis Saltık, \"Bayramlaşma bittikten sonra kendi araçlarıyla önceki gece saat 01.00 sıralarında Ankara\'ya ulaşıyorlar. Burada kısa bir dinleme yaptıktan sonra aracı elden geçirip tekrar yola devam ediyorlar. Eskişehir Sivrihisar ilçesi yakınlarında aracın 2 tekeri patlıyor ve takla atıyor\" diye konuştu.

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