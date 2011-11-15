-Kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi AFYONKARAHİSAR (A.A) - 15.11.2011 - Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 13. kilometresinde meydana gelen kazada sürücüleri henüz tespit edilemeyen 27 TC 682 plakalı otobüs ile 06 VTV 42 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza yapan araçlara 03 Y 8805 plakalı Çobanlar ilçe Belediyesine ait yolcu otobüsü ile 03 ET 778 plakalı kamyon da çarptı. Kazada Baki Yılmaz (45), Mişa Aybakır (22), Adem Aslantaş (33), Cumali Güç (28), Yılmaz Adıgüzel (58), Özkan Metdar (28) ve İbrahim Aydın (21) hayatını kaybetti. Çok sayıda ambulansın olay yerine sevk edildiği kazada sivil savunma ekipleri minibüs içinde sıkışan yolcuları güçlükle çıkardı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan kazada yaralananların sayısı 28 olarak açıklandı. Yaralılar Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.