T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi AFYONKARAHİSAR (A.A)

15 Kasım 2011 23:41

-Kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi AFYONKARAHİSAR (A.A) - 15.11.2011 - Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 13. kilometresinde meydana gelen kazada sürücüleri henüz tespit edilemeyen 27 TC 682 plakalı otobüs ile 06 VTV 42 plakalı minibüs çarpıştı.  Kaza yapan araçlara 03 Y 8805 plakalı Çobanlar ilçe Belediyesine ait yolcu otobüsü ile 03 ET 778 plakalı kamyon da çarptı. Kazada Baki Yılmaz (45), Mişa Aybakır (22), Adem Aslantaş (33), Cumali Güç (28), Yılmaz Adıgüzel (58), Özkan Metdar (28) ve İbrahim Aydın (21) hayatını kaybetti. Çok sayıda ambulansın olay yerine sevk edildiği kazada sivil savunma ekipleri minibüs içinde sıkışan yolcuları güçlükle çıkardı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan kazada yaralananların sayısı 28 olarak açıklandı. Yaralılar Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24