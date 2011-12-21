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Kazada ölen 25 kişiden 21'inin kimlikleri belirlendi DİYARBAKIR/SİİRT (A.A)

21 Aralık 2011 20:02

-Kazada ölen 25 kişiden 21'inin kimlikleri belirlendi DİYARBAKIR/SİİRT (A.A) - 21.12.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden 21'inin kimlikleri belirlendi. Diyarbakır-Batman karayolunda 56 AF 155 plakalı midibüs ile 63 YU 771 plakalı tuğla yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 25 kişiden 21'inin kimliklerinin tespit edildiği, bir bebek ile tanınamayacak durumda olan 3 kişinin kimliklerinin ise henüz belirlenemediği bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerin Müjdat Adsız, Süleyman Alan, Hikmet Yolbaş, Hüseyin Alpak, Recep Kurt, İbrahim Dayan, Tevfik Tekek, Zülküf Tosun, Mehmet Acar, Ferit Güleaydın, Celal Fidan, Nurullah Ak, Rıdvan Akaluk, Bakır Alpak, Adile Alpak, Şakir Beydoğan, Sakine Uyanık, Tevfik Turhan, Şakir Elçi, Rabia Elçi ve Guli Aykut olduğu öğrenildi. Bu arada, Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü İbrahim Teyin, ''Ölen 21 kişi arasında öğrencimiz yok'' dedi.

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