Kazada ölen 2 liseli toprağa verildi

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde, plakasız iki motosikletin karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu yaşamını yitiren liseli Hasan Naz ile Sefa Turgut, bugün toprağa verildi.

Darıveren Mahallesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Çameli yolunda yan yana ilerleyen Acıpayam Endüstri Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencileri Hasan Naz (15) ve Sefa Turgut (16) yönetimindeki plakasız motosikletlerle, karşı yönden gelen Hasan Erkal yönetimindeki 15 HB 334 plakalı kamyonet çarpıştı. Hasan Naz olay yerinde, Sefa Turgut ise kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi\'nde öldü.

Liseli iki genç, bugün toprağa verildi. Darıveren Mahallesi\'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Ak Partili Hulusi Şevkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Güdül, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Sarısoy, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Çiçekdemir, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. İki gencin ailesi ve arkadaşları, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Hasan Naz ve Sefa Turgut, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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