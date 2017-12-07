Kazada minik Gizemnur öldü, ağabeyi yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da çarpışan iki otomobilden biri, okula giden iki kardeşe çarptı. Hastaneye götürülen kardeşlerden anasınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut (5) öldü, ağabeyi Mehmet Akbulut\'un (12) tedavisi sürüyor.

Kaza, bu sabah Onikiler mahallesinde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki 06 FG 8052 plakalı otomobil ile plaka ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil, Eyyüp Peygamber Caddesi\'nde çarpıştı. Çarpışmayla savrulan otomobillerden biri, okula giden Mehmet ve Gizemnur Akbulut kardeşlere çarptı. Kazada otomobil ile kapalı işyerinin kepengi arasında sıkışan ana sınıf öğrencisi Gizemnur Akbulut ile ağabeyi Mehmet Akbulut yaralandı.

Kazayı gören çevrede bulunanlar yaralı kardeşleri sıkıştıkları yerden çıkarıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kazaya karışan otomobil sürücü bölgeden ayrılırken, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan anasınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Acil serviste tedavisi süren Mehmet Akbulut\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kazada kayıplara karışan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.



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