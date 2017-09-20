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Kazada kopan kulağı, arama- kurtarma köpeği buldu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de meydana gelen yaralamalı trafik kazasında bir kişinin kopan kulağını, arama kurtarma köpeği buldu

20 Eylül 2017 21:50

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de meydana gelen yaralamalı trafik kazasında bir kişinin kopan kulağını, arama kurtarma köpeği buldu.
Göreme istikametinden Avanos İlçesi\'ne giden Şükrü Akyüz (53) yönetimindeki araç kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsünün yanı sıra Demet Akyüz (22), Fatma Akyüz (23)ve Hanife Akyüz (48) yaralandı. Yaralılardan Melek Akyüz\'ün ise kazada kulağı koptu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve emniyet trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi\'nde götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza yerine getirilen arama- kurtarma köpeği tarafından bulunan Melek Akyüz\'ün kulak parçası da Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne yetiştirilerek burada yapılan başarılı bir operasyonla yerine dikildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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