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Kazada, karnındaki 5 aylık bebeğiyle birlikte öldü

Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren 33 yaşındaki Şahin Koz, refüjdeki direğe çarptı

27 Eylül 2017 15:04

Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Muratlı İlçesi\'nde yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren 33 yaşındaki Şahin Koz, refüjdeki direğe çarptı. Kazada Şahin Koz ağır yaralanırken, hamile eşi 30 yaşındaki Özlem Koz kaldırıldığı hastanede öldü. Genç kadının karnındaki 5 aylık bebeği de kurtarılamadı.
Muratlı İlçesi\'nde oturan Şahin Koz, 59 NG 246 plakalı otomobille dün hamile Özlem ve 5 yaşındaki oğlu Hasan Koz ile birlikte Tekirdağ\'a doğru yola çıktı. Çevre yolunda kaygan zemin nedeniyle direksiyon kontrolünü yitiren sürücü Koz, refüjde bulunan direğe çarptı. Kazada araçtan yaralı çıkarılan sürücü Şahin Koz, hamile eşi Özlem ve oğlu Hasan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Özlem Koz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Özlem Koz\'un karnındaki 5 aylık bebeği kurtarılamadı. Şahin Koz ile oğlu Hasan\'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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