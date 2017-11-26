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Kazada hayatını kaybeden Uzman Onbaşı gözyaşlarıyla uğurlandı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- ŞANLIURFA’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Enis Çalışkan'ın (25) cenazesi memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

26 Kasım 2017 18:44

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- ŞANLIURFA’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Enis Çalışkan\'ın (25) cenazesi memleketi Amasya\'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa- Mardin karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Enis Çalışkan için memleketi Amasya\'nın Suluova İlçesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Hacı Mustafa Camii\'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından cenaze törenine katılanlardan helallik alındı. Bekar olan Uzman Onbaşı Enis Çalışkan\'ın cenazesi ilçe merzarlığında toprağa verildi. Törene Uzman Onbaşı Çalışkan\'ın babası Burhan, annesi Selvinaz, kardeşleri Tuğba, Seyit, Ümit ve Hüseyin Çalışkan\'ın yanı sıra Suluova İlçe Kaymakamı Vural Karagül, İlçe Belediye Başkan vekili İzzet Balcı, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. 

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