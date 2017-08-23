Kazada hayatını kaybeden üniversiteli gençler toprağa verildi

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, aynı yönde giden TIR\'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 gencin cenazeleri bugün toprağa verildi.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli\'den Aydın yönüne giden 21 yaşındaki Aydın Kabak yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, aynı yönde giden 29 yaşındaki Sefa Öncül yönetimindeki 20 D 1973 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aydın Kabak ile aynı araçta bulunan Yarkın Kaya, Oğuzhan Uslu ve İbrahim Göğebakan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden gençler bugün kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü\'nü bu yıl kazanan Oğuzhan Uslu ile Aydın Kabak Koca Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı\'nda, bu yıl Amasya Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü\'nü kazanan İbrahim Göğebakan Hamidiye Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahalle Mezarlığı\'nda, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Yarkın Kaya ise Yeni Bahar Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazelere katılan gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

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