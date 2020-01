-Kazada futbolcu Can Çetinkaya hayatını kaybetti ANTALYA (A.A) - 07.01.2012 - Türkiye Bölgesel Amatör Lig 11'inci Grup'ta mücadele eden Keşanspor'u taşıyan ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otobüste 21 kişinin yaralandığı, hayatını kaybeden kişinin ise futbolcu Can Çetinkaya olduğu belirlendi. Korkuteli'nin Kargalık mevkisinde uçuruma yuvarlanan ve Keşan Belediyesporlu futbolcu, teknik heyet ve idarecileri taşıyan otobüste 21 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin ise futbolcu Can Çetinkaya olduğu belirlendi. Teknik Direktör İlhan Kıran, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Alanya'da kamp yapmak için Keşan'dan yola çıktıklarını söyledi. Kaza anını hatırlayamadığını vurgulayan Kıran, ''Yolda ne olduğunu anlayamadık'' dedi. Kazada yaralananlar Korkuteli ve Antalya'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüs sürücüsü Gökhan Erkaya'nın da yaralı olarak kurtarıldığı kazada yaralananların isimleri şöyle: Muharrem Doğan, Gökhan Dönmez, İbrahim Borazan, Sertaç Kara, Rıfat Aras, Şahin Gümüş, Güner Yıldız, Ahmet Kağan Ergün, Kamil Çetintaş, Yaver Varol, Mehmet Ağaoğlu, Melih Yıldız, Serkan Erbay, Özdemir Deniz, Burak Subaş, İlhan Kıran, Kadir Yıldırım, Serbülent Dalkıran, Murat Adalı ve Feyzulah Hardal.