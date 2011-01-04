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KAZADA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ İSKENDERUN (A.A)

04 Ocak 2011 16:27

-KAZADA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ İSKENDERUN (A.A) - 04.01.2011 - Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza, E-91 Karayolu Akçay mevkisi Ahmet Tor Kışlası yakınlarında meydana geldi. İskenderun Cezaevindeki yakınlarını ziyaret için Adana'dan İskenderun'a geldikleri belirtilen Bayram Nugay yönetimindeki 01 SL 240 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Eren'in kullandığı 31 Z 0676 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe (13), Sibel (17) ve Zeynep Nugay (45) olay yerinde, Bayram Nugay (24) ise kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde öldü. Aynı aileden 8 kişinin yolculuk ettiği araçta yaralanan Abdurrahim (11), Ramazan (20), Büşra (10) ve Yasin Nugay'ın (9)İskenderun Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili tır sürücüsünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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