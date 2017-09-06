Kazada ağır yaralanan motosikletli genç hastanede öldü

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücü 17 yaşındaki Emircan Daşdemir, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kaza, geçen pazartesi günü, Muğla- Fethiye Karayolu üzeri Toparlar Mahallesi Devlet Hastanesi Kavşağında meydana geldi. Fethiye\'den Muğla yönüne giden Serkan Karakuş yönetimindeki 35 KG 2133 plakalı otomobil ile kasksız ve ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Emircan Daşdemir yönetimindeki 48 KG 313 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Daşdemir, ağır yaralandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Daşdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daşdemir\'in ölüm haberi, yakınlarında üzüntüye boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan; Daşdemir\'in sosyal medya hesabında, 28 Ağustos\'ta, motosiklet üzerindeki fotoğrafının altına \'Herkesin korktuğu ölümü, biz sokaklarda oyun niyetine oynarız\' yazısıyla paylaştığı görüldü.

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