-KAZADA 6 POLİS YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - İstanbul'un Fatih ilçesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait midibüsün devrildiği kazada 6 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden çıkan ve Zeytinburnu'da bir süredir yaşanan gerginlik nedeniyle ilçede görev yapacak olan polis memurlarını taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan polislerden 6'sı yaralandı. Yaralı polislerden bazılarına olay yerinde müdahale edilirken, bazıları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.