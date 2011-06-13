-KAZADA 4 AK PARTİ'Lİ HAYATINI KAYBETTİ AKSEKİ (A.A) - 12.06.2011 - Antalya-Seydişehir karayolunda şarampole devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10'un üzerinde yaralı bulunduğu bildirildi. 54 DS 699 plakalı otobüs, Antalya-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili Akseki Cumhuriyet Savcısı incelemelere başladı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Akseki ve Seydişehir'deki devlet hastanelerine sevk edildi. Öte yandan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı yetkilileri, devrilen otobüste bulunanların oy kullanmak üzere İstanbul'dan getirilen partililer olduğunu belirterek, kazadan büyük üzüntü duyduklarını, bu nedenle il binasında kutlamaları durdurduklarını açıkladılar.