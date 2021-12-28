Kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti; Etiyopya Boeing 737 Max tipi uçakları şubatta yeniden havalandıracak

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları Şubat 2022'de yeniden kullanmaya başlayacak.

Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, yaptığı yazılı açıklamada, Boeing 737 Max tipi uçakların çeşitli kurumlarca yeniden sertifikalandırılması ve 34 hava yolu şirketinin yeniden kullanmaya başlamasıyla bu uçaklarla hizmet etmeye karar verdiklerini belirtti.

Etiyopya Hava Yolları mühendisleri, pilotları, teknisyenleri ve kabin ekibinin yeniden sertifikalandırma süreci sonunda Boeing 737 Max tipi uçaklarının güvenilirliğine ikna olduğunu kaydeden Gebremariam, bir yılı aşkın süredir yeniden havada olan uçağın 275 bin ticari uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gebremariam, ilk uçuşun 1 Şubat 2022'de olmasının planlandığını aktardı.

Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke, uçağın kullanımını durdurmuştu.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Addis Ababa'dan 10 Mart 2019'da Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen uçakta 157 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)