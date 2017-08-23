Kazablanka uçağının motoruna kuş girdi

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları\'nın İstanbul-Kazablanka seferini yapan uçağının motoruna, Atatürk Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra kuş girmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Alınan bilgiye göre Fas\'ın Kazablanka kentine saat 11.00\'de 296 yolcusuyla hareket eden uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü girdi.

Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek, Atatürk Havalimanı\'na iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, havalimanına sorunsuz indi. TC-LOE kuyruk tescilli Airbus 330 tipi TK 617 sefer sayılı uçağın değiştirileceği ve yolcuların bir başka uçakla Kazablanka\'ya gönderileceği öğrenildi.