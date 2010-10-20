-KAZA YAPTIĞINA İNANDIRAMADI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 20.10.2010 - Kahramanmaraş'ta, kamyonetle çarpışan ve kullanılamaz hale gelen otomobilinden, burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kaza yaptığına kimseyi inandıramadı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 7. kilometresinde, yol çalışmaları nedeniyle ikiye bölünen yolda, Ali T'nin kullandığı 46 LL 796 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mümtaz G. idaresindeki 46 DT 961 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya döndü, araçtaki LPG tankı 50 metre ileriye fırladı. Gaz kaçıran LPG tankı itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle gelen itfaiye ve 112 ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca otomobilin sürücüsünü aradı, ancak olay yerinde bulamadı. Sürücünün hastaneye götürülmüş olabileceğini düşünen polis, hastaneleri de kontrol etti, ancak sürücüye ulaşamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen Ali T, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Kazaya karışan kamyonette bulunanlar ise bir süre sonra ortaya çıkan Ali T'nin kazayı yapan sürücü olmadığını ileri sürdü. Çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayıp 10 metre uzaklıktaki mısır tarlasına düştüğünü söyleyen Ali T, sürücünün kendisi olduğunu ispat etmeye çalıştı. ''Allah beni iki yavruma bağışladı. Yemin ederim, bu kazayı ben yaptım. İlla ki ölmem mi gerek. Komiserim vallahi kazayı ben yaptım. Korktum, şoka girdim. Daha önce Osmaniye'de kaza yapmıştım. Orada beni dövmeye kalktılar. Dayak yerim diye birden bire ortaya çıkamadım'' diyen, vücudunda bir çizik bile bulunmayan, üzerinde toz bile olmayan Ali T'ye polis ve kamyonettekiler inanmadı. Kazayı nasıl yaptığını anlatmaya çalışan Ali T. ile kamyonet sürücüsü Mümtaz G. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü, kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Aralarında kaza tutanağı imzalayan sürücülerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, Ali T'nin sürücü olarak tespit edildiği öğrenildi.