Kaza yaptığı otomobili bırakıp, kaçtı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde kontrolden çıkarak bariyere çarpan ve hurda yığınına dönen otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Polis, araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Çorlu çevreyolunda gece bir otomobilin bariyerlere çarptığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede kaza yerine gitti. Sağlık ekipleri de 4 ambulansla olay yerine sevk edildi. Bariyerlere çarparak hurdu yığınına dönen otomobilin içi ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, hiç kimseyi bulamadı.

Polis, haber merkezine telsiz anonsuyla hastanelere giden yaralının olup olmadığının sorulmasını istedi. Araştırmalarda, hastanelere giden yaralının da olmadığı belirlendi. Polis, kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.



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