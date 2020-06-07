Kaza yaptı kaçtı, 250 metre sonra başka araca çarptı!

Antalya’da bir otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü, 300 metre ileride yeniden kaza yapınca yakayı ele verdi. Otomobil sürücüsü Osman A.’nın, yapılan alkol kontrolünde 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi.



Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana gelen olayda, Osman A.’nın kullandığı otomobil, önce yol kenarında bulunan çalılıklara girdi ardından da aynı istikamette seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan Osman A. yaklaşık 250 metre başka bir araca daha çarptı.



Trafik ekibi eşliğinde olay yerine getirilen otomobil sürücüsü olay yerindeki jandarmalara teslim edildi.



Kaza yaparak kaçan ve diğer otomobile çarptığını fark etmediğini söyleyen otomobil sürücüsü Osman A.’nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi.