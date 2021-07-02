Kaza yapan sürücü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı!

İstanbul Kadıköy'de taksiye çarpan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Gece saatlerinde bir otomobil D100 kara yolu Fikirtepe sapağında taksiye çarptı. Takside sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazada, bariyere çarpan taksi kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsünün, aşırı hız yapıp makas atarak yolda ilerlediği ve kaza yerinden yaralı halde arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi. (AA)