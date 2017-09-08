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Kaza yapan sürücü, 'Alkollü müydün?' diye soran polise 'Hacca gidip geliyorum' dedi

Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçan kamyonetten yara almadan çıkan sürücü 68 yaşındaki Nurettin Yıldız, "Alkollü müydün?" diye soran polise, "Hacca gidip geliyorum" diye cevap verdi

08 Eylül 2017 18:26

Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçan kamyonetten yara almadan çıkan sürücü 68 yaşındaki Nurettin Yıldız, \"Alkollü müydün?\" diye soran polise, \"Hacca gidip geliyorum\" diye cevap verdi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Yayla Mahallesi Mimar Süreyya Aytaç Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezine giden Nurettin Yıldız yönetimindeki 67 EZ 729 plakalı kamyonet, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı ve demir korkulukları aşıp evin bahçesine uçtu. Bahçedeki ağaca çarpan ve duvarda askıda kalan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Araçtan çıkan sürücü Yıldız, \"Şu işe bak ya. Arabayı nasıl çıkaracağız oradan? Arabayı almak oradan mesele\" diye yakındı. Bu sırada sağlık ebinin ambulansta müdahlesini kabul etmeyen Yıldız, \"Alkollü müydün?\" diye soran trafik polisine, \"Hacca gidip geliyorum\" cevabını verdi. Kamyonetten düşen parçaları toplayan Yıldız, sağlık görevlilerinin ısrarı üzerine ambulansta kontrolden geçirilip tekrar aracının yanına geldi.
Sürücü Yıldız, 35 yıldır şoförlük yaptığını, ilk kez başına böyle bir şey geldiğini söyledi. Yıldız, \"Biraz hızlıydım, Kömür sıram vardı ona yetişeyim diye hızlı gidiyordum. Direksiyon hakimiyetini kaybettim\" dedi.


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