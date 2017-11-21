KAZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜ KALDIRIMDAKİ KARI KOCAYI EZDİ: 2 ÖLÜ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de kazaya karışan servis minibüsünün kaldırıma çıkarak ezdiği karı koca hayatını kaybetti.

Kaza Yeniçamlıca Mahallesi Aykut Sokak\'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Servis minibüsüyle bir otomobil kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği işçi servisi kaldırımdaki karı kocayı ezdi. Feci kazada kazada kaldırımdaki çift hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Servis minibisü

-Olay yeri

-Yerdeki cesetler

-Ağlayan yakınları

-Detaylar