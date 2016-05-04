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Kaza yapan otomobilin içinden 13 kişi çıktı!

Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi

04 Mayıs 2016 20:54

Ankara’da içerisinde 10’u çocuk toplam 13 kişinin bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet’in haberine göre kaza saat 14.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukent Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve içerisinde 10’u çocuk 2’si kadın ve 1’i erkek olmak üzere toplam 13 kişi bulunan 06 MJ 623 plakalı otomobil, Mühye Köyü yol ayrımından Kahire Caddesine dönmekte olan, 06 FD 1084 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 13 kişinin bulunduğu otomobil savrulduktan sonra yol ortasında durdu. 06 FD 1084 plakalı otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra yaya kaldırımına çıkarak durabildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MJ 623 plakalı otomobilde bulunan, Irak vatandaşı oldukları öğrenilen 10’u çocuk 13 kişi yaralanırken, diğer otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sonucu büyük bir korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan ve korkudan ağlayan çocuklara müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise olay yerinde başka kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemleri aldı. Ambulanslara alınan 13 yaralı, Dışkapı, Başkent ve Gazi hastanelerine götürüldü.

Kazanın görgü tanığı olan bir vatandaş, kazayla ilgili şunları söyledi:

“Kırmızı ışıkta bekliyordum. Karşıya geçecektim. Mühye yolundan gelen otomobil caddeye fırlayınca Doğukent Bulvarından gelen araba vurdu. Otomobilden 10 tane çocuk 2 tane yetişkin çıktı. Üçünün durumu ağırdı.”

 

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