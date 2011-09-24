-Kaza yapan midibüste 13 polis yaralandı İSTANBUL (A.A) - 24.09.2011 - Kadıköy'de lastiğinin patlaması sonucu metrobüs yolunun bariyerlerine çarparak yan yatan çevik kuvvete ait midibüsteki polislerden 13'ü yaralandı. Göreve giden polis memurlarını taşıyan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait midibüs, Uzunçayır mevkisinde sol ön lastiğinin patlaması sonucu metrobüs yolundaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada midibüste bulunan polislerden 13'ü yaralanarak ambulanslarla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan midibüs sürücüsü polis memuru Emrah A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde de kısa süreli aksama yaşandı. Kaza yapan araçtaki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin, Kadıköy'de yapılacak hidroelektrik santrallerine (HES) karşı düzenlenecek mitingde görev almak üzere seyir halinde oldukları belirtildi.