Kaza yapan kamyonetten cephane çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaza yapmış bir kamyoneti inceleyen güvenlik güçleri, PKK'nın 15 Ağustos'ta kullanılacağı değerlendirilen bol miktarda mühimmat ele geçirdi.

Felat Bozarslan ve Serdar Sunar'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında devriye görevi yapan güvenlik güçleri karayolu kenarında bulunan bir petrol istasyonu yakınlarında kaza yapmış bir araca rastladı. Aracın terk edilmiş halde olduğunu tespit eden polis, güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Silvan-Diyarbakır karayoluna gelen bomba imha ekipleri araçta yaptıkları aramada terör örgütü PKK’ya ait olduğu saptanan cephaneliğe rastladı.

Terk edilmiş araçta yapılan inceleme sonucunda 10 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 10 roketatar mühimmatı, 19 sevk fişeği kılıfı, 8 bin 470 adet 7.62, 3 bin 960 adet ise Biksi uzun namlulu silaha ait olmak üzere toplam 12 bin 430 fişek ele geçirildi.

15 Ağustos'ta kullanılacaktı

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ele geçirilen mühimmatın önünde basın açıklaması yaptı. Toprak, PKK'nın kırsal alanda ve özellikle şehir merkezlerinde eylemlerin yoğunlaştırılması için önem atfettiği günleri bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Toprak, "Bu şekilde alt kadrolarına gönderdiği talimatla şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışmaktadır. Bölücü örgüt Hakkari Şemdinli ve Siirt Eruh baskınlarıyla ilk silahlı eylemlerini gerçekleştirdiği 15 Ağustos tarihine büyük önem atfetmektedir. Kırsal alanda yapılan başarılı operasyonlar neticesinde kaybolan moral ve motivasyonu özellikle metropol illerde yapacağı sansasyonel eylem ve etkinliklerle tekrar kazanma gayreti içerisindedir" dedi.

Diyarbakır'da kırmızı alarm

Toprak, örgütün eylem için iftar saatlerini seçtiğini ifade ederek, "Bu kapsamda ilimizde özellikle iftar satlerine denk getirilerek güvenlik güçlerine yönelik kanlı saldırılar yapmayı hedefleyen örgüt mensuplarının engellenmesi ve yapılacak saldırıların önüne geçilmesi için tüm güvenlik güçlerimiz teyakkuza geçirilmiş, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmıştır. Ele geçirilen bu malzemelerle ilimizde ve metropol illlerde gerçekleşmesi muhtemel bir çok terör olayının önüne geçilmiş olup, terörle mücadele eden güvenlik birimlerimiz bu tür olayları engellemek için büyük bir özveriyle çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

İstihbarat raporlarında sansasyonel eylemler

Toprak, istihbarat raporlarına yansıdığı gibi örgütün sansasyonel eylemler yapmak peşinde olduğunu belirterek, "İftar saatlerine denk düşecek şekilde güvenlik güçlerine ve vatandaşlara saldırılar düzenliyorlar. Dün Diyarbakır Emniye Müdürlüğü Şehitlik ek hizmet binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bu mühimmatların örgütün yapmayı planladığı eylemler için kullanacağını değerlendiriyoruz" dedi.