Kaza yapan kamyon, kurtarma çalışmasında devrildi; çekici şoförü öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde kaza yapan kamyon, kaldırma çalışması sırasında devrildi. Kamyonun altında kalan çekici şoförü Niyazi Eriş (47), yaşamını yitirdi.

Salihli\'nin kırsal Taytan Mahallesi yakınlarında bugün saat 02.30 sıralarında, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Maddi hasarlı kazanın ardından çekici çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çekicinin şoförü Niyazi Eriş, çekicinin halatını kamyona bağlamak istedi. Bu sırada meyilli arazideki kamyon, Eriş\'in üzerine devrildi. Niyazi Eriş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Niyazi Eriş\'in cesedi, Salihli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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