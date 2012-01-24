-Kaza yapan geminin yakıtı boşaltılıyor ROMA (A.A) - 24.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarındaki kayalıklara çarparak, kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyerin yakıt tankının boşaltılması için bugün ilk adım atılıyor. Gemiye ilşkin bilgileri her gün basın mensuplarına aktaran Giglio Adası Acil Durum Komiseri Franco Gabrielli, bugünkü basın toplantısında, geminin yakıt tankına pompaların daldırılma işleminin bugün başlatıldığını, boşaltma işleminin ise gelecek Cumartesi gününden önce başlamayacağını söyledi. Gabrielli, işlemlerin durmaksızın süreceğini de belirtti. Geminin yakıt deposundan halen 2 bin 300 ton mazot olduğu dile getiriliyor. Costa Concordia gemisindeki kayıplara da değinen Gabrielli, şu ana kadar gemiden 15 kişinin ölü olarak çıkarıldığını, bunlardan 9'unun kimlik tespitinin yapıldığını, 3'ü erkek, 3'ü kadın olmak üzere 6 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini ifade etti. Franco Gabrielli, gemideki kayıp sayısını da 23 olarak açıkladı. Bu arada, soruşturmayı yürüten savcılığın, ''Costa Crociere'' şirketini de güvenlik standartlarındaki ihmal nedeniyle resmen soruşturmaya dahil ettiği basına yansıdı. ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden, kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.42'de Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapmıştı. Gemi halen adanın yakınlarında yarısı batık bir şekilde bulunuyor.