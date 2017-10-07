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Kaza yapan doktor çarptığı bisikletli çocuğa ilk müdahaleyi yaptı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, doktor Yunus Y

07 Ekim 2017 20:32

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, doktor Yunus Y.\'nin otomobiliyle çarptığı bisikletteki 8 yaşındaki Berat Hamleci, ağır yaralandı.
Kaza, D-755 Karayolu Cumayanı Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul\'da görev yapan Yunus Y, yönetimindeki 34 VS 0184 plakalı otomobille memleketi Karabük\'e giderken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Hamleci\'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Yunus Y., otomobilinden inerek yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yunus Y.\'nin daha sonra otomobiliyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüğü Hamleci, burada tedavi altına alındı. Hamleci\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yunus Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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