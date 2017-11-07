Kaza yapan çöp kamyonunun sürücüsü kalp krizinden öldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki kayalıklara çarparak devrilen çöp kamyonunu kullanan 50 yaşındaki Süleyman Tekin öldü. İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü anlaşılan Tekin\'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Marmaris\'te özel bir şirkete ait katı atık depolama tesisinde çöp kamyonu şoförü Süleyman Tekin, bugün saat 05.00 sıralarında, yükünü boşaltmaya gitmek üzere yola çıktı. Tekin, Marmaris-Datça Karayolu\'nun 12\'nci kilometresine aracın direksiyon kontrolünü yitirdi ve araç yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu yan yattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, sürücü Süleyman Tekin\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Tekin\'in kalp krizinden öldüğü belirlendi. Polisin, olay yerindeki incelemesinin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tekin\'in cesedi, daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kaza ardından yapılan açıklamada, ölen Süleyman Tekin\'in Marmaris Belediyesi çalışanı olmadığını belirtilip, \"Kendisi, ihaleyle bir şirkete verilmiş katı atık depolama tesisinde şoför olarak görev yapıyordu\" denildi.



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